Asesinaron al padre de Isabella Prado, joven de 19 años baleada hace una semana en Florida, Valle - Referencia

Una semana después del asesinato de Isabella Prado, de 19 años, su padre, Diego Fernando Prado Delgado, también fue asesinado a disparos en Florida, Valle del Cauca. El hombre fue atacado después de asistir a una misa en honor a su hija, quien murió en un ataque armado ocurrido el pasado 12 de octubre.

El nuevo homicidio se registró en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, a las afueras de la vivienda de Prado Delgado. Según la información preliminar, el hombre se encontraba en una reunión familiar cuando un sujeto llegó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones. El agresor huyó, mientras la víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo.

El asesinato de Isabella ocurrió en la madrugada del lunes 12 de octubre, en inmediaciones de un establecimiento nocturno del municipio. En ese ataque, otras cuatro personas resultaron heridas.

La hipótesis inicial de las autoridades señala que la joven habría sido víctima colateral del atentado, pues los disparos presuntamente estaban dirigidos contra otras personas. Ahora, los investigadores también buscan establecer quién asesinó a su padre y cuáles fueron las circunstancias de este nuevo crimen.

Un equipo de investigación adelanta las labores para esclarecer el homicidio de Diego Fernando Prado Delgado e identificar a los responsables.