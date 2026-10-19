Dos meses después del terremoto, el Concejo de Florida sigue sin recinto para sesionar

Concejales advierten que la falta de un espacio adecuado genera preocupación ante los debates y proyectos de acuerdo que deberán estudiarse durante el próximo periodo de sesiones.

Florida

A menos de dos semanas del inicio del último periodo de sesiones ordinarias de 2026, el Concejo Municipal de Florida, Valle del Cauca, continúa sin un recinto adecuado para sesionar, debido a los daños que sufrió su sede a raíz del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

El recinto, ubicado en el Palacio Municipal, sufrió daños en el techo y el desprendimiento del cielorraso. El presidente del Concejo, Carlos Shaik, aseguró que la corporación ha enviado solicitudes a la Administración e incluso ha recurrido a acciones judiciales para que se intervenga el lugar. Sin embargo, señaló que la solución propuesta ha sido trasladarlos a otro espacio que, según los concejales, no reúne las condiciones necesarias.

“El alcalde municipal, a través de un decreto, conminó al Concejo a que fuera a sesionar a un cuarto oscuro, por allá en la Casa de la Cultura. Nos dio, digamos, esa solución. Hemos cruzado varios documentos, inclusive tutelas y demás, para que se nos arregle el espacio, porque, como está a cargo de la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal no tiene presupuesto propio. Uno sabe que en lo público hay que tener un proyecto, estudios previos, todos los temas precontractuales y contractuales, pero, pues, hombre, lo que le sucedió al Concejo con diez millones de pesos se arregla. Es la falta de voluntad política de parte de él, porque nosotros hemos hecho una oposición seria, responsable”, manifestó.

Por su parte, el concejal Douglas Rojas Bonilla explicó que los muebles, escritorios y demás elementos del recinto permanecen en los corredores de la Alcaldía. Además, advirtió que la falta de un espacio adecuado genera preocupación ante los debates y proyectos de acuerdo que deberán estudiarse durante el próximo periodo de sesiones.

“Ahorita en noviembre tenemos unos debates tan importantes, unos proyectos de acuerdo tan importantes para nuestro municipio, como lo es el presupuesto, como lo es el PBOT y como son muchas de las cosas que son de importancia para la comunidad. Nosotros tenemos toda la infraestructura, asientos, escritorios, todo en el corredor de la Alcaldía Municipal, todos los enseres tirados ahí porque, pues, no había dónde más colocarlos”, señaló Rojas.

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Los concejales temen que la falta de un recinto adecuado dificulte tanto el estudio de estas iniciativas como el ejercicio del control político y la participación ciudadana. Por eso, reiteraron el llamado al alcalde Dimas Antonio Martínez Toro para que agilice las reparaciones y garantice condiciones apropiadas para el funcionamiento de la corporación.