Al Valle llega batallón de operaciones terrestres para combatir al Clan del Golfo y Los Rastrojos

Tropas de la Tercera Brigada y la Policía harán puestos de controles permanentes sobre los corredores viales que conectan a municipios como Ansermanuevo y El Águila.

Ante el aumento en los homicidios por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Rastrojos en el municipio de Bolívar, norte del Valle de Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro, anunció que se ordenó el traslado de un batallón especial y la activación de una bolsa de recompensas por denuncias ciudadanas que permitan recuperar el orden en zonas estratégicas de este sector del departamento.

La mandataria anunció la llegada de “un batallón de operaciones terrestres con 250 hombres.

“La idea es poder combatir el Clan del Golfo en toda esa área, no solamente allí, no solamente en Bolívar, sino en Cañón de Garrapatas, en Trujillo, Cerro Azul y toda esa zona”, aseguro la mandataria.

El fortalecimiento de las acciones de la Fuerza Pública fue confirmado por el general Gabriel Majé, comandante III Brigada del Ejército.

“De acuerdo con la línea de tiempo, el primero o dos de noviembre ya está desplegado el batallón de operaciones especiales número 15 en el cañón de Garrapatas”, anunció el alto militar.

El Ejército también hace presencia en el corredor vial Ansermanuevo-El Águila, ante el intento de actos delictivos en este sector del norte del Valle.