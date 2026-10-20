“Recuperarlo de la vagabundería”: alcalde Federico Gutiérrez defendió intervención en Parque Lleras

Medellín

El panorama de locales desocupados y múltiples denuncias por dificultades económicas que enfrentan los comerciantes durante los últimos meses en el Parque Lleras, en El Poblado, ha generado polémica en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez, respondió a la controversia, haciendo énfasis en los operativos de seguridad del sector, uno de los puntos expuestos por los comerciantes, quienes señalan que han ahuyentando a los clientes y afectando la llegada de turistas a la zona.

El mandatario defendió las intervenciones que adelanta la Administración Distrital, en articulación con la Fuerza Pública, y sostuvo que el objetivo es combatir estructuras criminales vinculadas con delitos como la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el narcotráfico y el lavado de activos.

“Mi compromiso con la ciudad era recuperar al parque Lleras de la vagabundería en el que la volvieron”, afirmó Gutiérrez, quien aseguró que las investigaciones han permitido identificar presuntos vínculos entre redes criminales locales y organizaciones transnacionales.

El alcalde también rechazó las críticas por la magnitud de los procedimientos y advirtió que las acciones de las autoridades continuarán.

“Entonces algunos posan como de víctimas por presiones que tenemos en el Parque Lleras. No, señores. Y vuelvo y lo digo hoy con toda. Yo aquí no voy a ceder a presiones ni amenazas. Y yo más bien le digo a los que quieren defender lo indefendible que fijen muy bien a quién están queriendo defender, porque aquí nosotros lo que estamos es haciendo es combatir unas estructuras criminales”, señaló el alcalde de Medellín.

Siguen intervenciones y nuevos operativos de seguridad

Aunque Federico Gutiérrez reconoció que no todos los establecimientos ni sus propietarios están vinculados con actividades ilegales, sostuvo que, para garantizar la seguridad de los habitantes es necesario retirar a quienes estarían utilizando los negocios para actividades criminales.

El alcalde aseguró que los procedimientos ya han dejado capturas y anticipó que habrá nuevos resultados en el marco de las investigaciones, en medio de su apuesta por recuperar el parque Lleras y otras zonas comerciales de Medellín afectadas por actividades ilegales como la explotación sexual y el tráfico de estupefacientes.

Entretanto, los comerciantes y líderes del gremio han solicitado una reuión con la Alcaldía de Medellín para exponer sus situación y buscar soluciones articuladas que permitan reactivar uno de los principales sectores turísticos de Medellín.