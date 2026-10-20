Usuarios de EPM podrán acceder a pagos parciales y acuerdos de financiación

Medellín, Antioquia

Quienes tienen dificultades para pagar los servicios públicos, se verán beneficiados por medio de las nuevas formas de pago que implementa Empresas Públicas de Medellín. Los usuarios con servicios activos y una factura vencida pueden realizar hasta tres pagos parciales en un periodo de 12 meses.

Por su parte, quienes tengan dos facturas vencidas pueden efectuar hasta cinco abonos no consecutivos durante el mismo periodo. En los casos en que el servicio esté suspendido, los usuarios pueden acceder a esta alternativa las veces que sea necesario. De esta manera, pueden abonar a la deuda de acuerdo con su capacidad económica.

La entidad también dispone de opciones de financiación para que sus clientes y usuarios puedan normalizar sus obligaciones sin tener que pagar la totalidad de la deuda de manera inmediata. Las condiciones de los acuerdos dependen de la situación particular de cada persona y pueden incluir plazos de pago, porcentajes de cuota inicial y tasas de interés específicas.

Para conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre el procedimiento, los interesados pueden acudir a las oficinas de atención de EPM o comunicarse a través de sus canales de servicio.

La DTF será reemplazada por el IBR desde 2027

Otro de los cambios anunciados por EPM está relacionado con las financiaciones cuyos intereses se calculan actualmente con base en la tasa DTF (Depósito a Término Fijo). A partir del 1 de enero de 2027, el Indicador Bancario de Referencia (IBR) sustituirá a la DTF para calcular los intereses de estas financiaciones.

La nueva sustitución, se contempla en concordancia con lo establecido en la Ley 2294 de 2023, que contempla la transición de este indicador de referencia. La empresa aclaró que este cambio no representa una nueva financiación ni la apertura de un nuevo crédito. Tampoco modifica el saldo pendiente de las obligaciones ni los valores que los clientes ya hayan pagado, pues se trata de una actualización del indicador utilizado para calcular los intereses.

Más información Alcaldía de Medellín ha atendido 132 casos de violencia sexual en lo corrido de 2026

La compañía también señaló que la transición no tiene como propósito encarecer las financiaciones. Para ello, ajustará la metodología teniendo en cuenta las diferencias entre la DTF y el IBR, con el objetivo de conservar condiciones financieras equivalentes.