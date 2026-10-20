Lora murió tras vivir más de 15 años en cautiverio en Medellín: tenía fracturas y desnutrición

Medellín

Una lora frentiamarilla que había permanecido durante más de 15 años en cautiverio murió después de ser rescatada por las autoridades en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

El caso fue dado a conocer por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que recibió al ave en su Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), luego de que la Policía Nacional la incautara en una vivienda gracias a una denuncia ciudadana.

Durante los exámenes veterinarios, los especialistas encontraron un panorama preocupante: la lora tenía las alas cortadas, desnutrición, fracturas que habían sanado de manera incorrecta y alteraciones óseas asociadas a las condiciones en las que había vivido durante años.

“Médicos veterinarios, zootecnistas, microbiólogos y biólogos, encontramos que este individuo tenía una deficiencia nutricional, enfermedades metabólicas, sus alas cortadas, callosidades en las patas, lo cual dificultaba su proceso de rehabilitación. Lastimosamente, este individuo murió”, explicó Andrés Gómez, supervisor del CAVR.

A pesar de la atención brindada por los profesionales del centro de rehabilitación, el estado de salud del ave continuó deteriorándose hasta que finalmente murió.

Lucha contra el tráfico de fauna y cautiverio

La muerte de esta lora pone nuevamente en evidencia las consecuencias del tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres en el Valle de Aburrá.

Según cifras del Área Metropolitana, entre 2024 y octubre de 2026, un total de 460 loras frentiamarillas han ingresado al CAVR, procedentes de incautaciones y entregas voluntarias.

Las autoridades ambientales advierten que mantener estas aves como mascotas puede generar graves consecuencias para su salud física y su comportamiento, debido a que necesitan espacios y condiciones naturales para alimentarse, desplazarse e interactuar con otros individuos de su especie.

Además, recuerdan que la compra y comercialización de fauna silvestre contribuye a que estos animales continúen siendo extraídos de sus hábitats naturales.

Por esta razón, el Área Metropolitana reiteró el llamado a los ciudadanos para que se abstengan de adquirir o mantener animales silvestres de manera ilegal.

Quienes conozcan casos de fauna silvestre herida o en peligro pueden comunicarse con la línea 304 630 0090. Las denuncias por tráfico o tenencia ilegal también pueden realizarse a través de la línea 123 de la Policía Nacional o del correo atencionausuario@metropol.gov.co.