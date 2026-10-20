A adulto mayor le negaron subir a un bus con su perro en Antioquia: Transoriente evalúa sanciones

A un adulto mayor le negaron subir a un bus con su perro en Antioquia. Foto: Redes sociales.

El Santuario, Antioquia

Un video que muestra a un conductor de la empresa Transoriente negándose a transportar a un adulto mayor que estaba acompañado de su perro, en el municipio de El Santuario, Oriente antioqueño, generó rechazo en redes sociales.

En las imágenes, que se viralizaron durante las últimas horas, se observa cómo el hombre intenta abordar el vehículo junto a su mascota. Pese a su insistencia y a preguntar cuánto debía pagar para que ambos pudieran viajar, el conductor le niega el servicio.

Una de las escenas que más reacciones ha provocado muestra al adulto mayor sentado en una banca, aparentemente en un paradero, mientras acaricia a su perro y espera la llegada de otro vehículo.

Transoriente se pronunció tras la polémica

Ante la controversia, la empresa Transoriente ofreció disculpas públicas por lo sucedido y anunció que adelanta una revisión del material audiovisual para esclarecer los hechos y determinar las posibles sanciones a las que haya lugar.

“Somos enfáticos en que un error humano no califica los valores corporativos de la compañía que se han trabajado por décadas”, señaló Samir Echeverry, gerente de Transoriente.

Por su parte, el gerente reiteró que el compromiso de Transoriente no se limita a conectar destinos, sino también a garantizar un servicio humano, respetuoso y de calidad para todos sus usuarios.

Asimismo, indicó que están intentando localizar al adulto mayor afectado para conocer de primera mano lo sucedido y avanzar en la determinación de las responsabilidades del trabajador involucrado.

Por ahora, se espera que la compañía informe los resultados de la revisión y las medidas que adoptará frente a este episodio, que ha generado múltiples reacciones en Antioquia.