Alcaldía de Medellín y empresa privada capacitarán a emprendedores en comercio electrónico

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció la capacitación de más de 200 emprendedores de la ciudad que quieran recibir formación en comercio electrónico e inteligencia artificial, lo cual se logra gracias a la experiencia de la empresa privada.

Buscan incrementar la productividad

El objetivo de este encuentro académico es impulsar la competitividad y el crecimiento del ecosistema emprendedor de Medellín por medio de herramientas que se entregarán a los asistentes.

Los pequeños negocios y emprendedores locales tendrán esos elementos para tener una mayor presencia digital, atraer clientes, aumentar las oportunidades de venta por medio del comercio electrónico.

Según explicó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, “hoy se llevará a cabo este boot camp de capacitación en el que 250 representantes de pequeños negocios y emprendedores locales podrán acceder a herramientas prácticas para fortalecer su presencia digital, atraer clientes y aumentar oportunidades de venta a través del e-commerce”.

Agregó la funcionaria del gobierno distrital que esta jornada es “impulsada de manera conjunta entre la alcaldía de Medellín, a través del programa Centro Emprendimiento y Empleo, que es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico, y Tiendanube, que es una plataforma de comercio electrónico líder en Latinoamérica”.

Temas que se abordarán

Las charlas preparadas para la jornada de hoy serán sobre los cambios que genera la inteligencia artificial en el comercio electrónico y cómo preparar los negocios para utilizarla.

En la jornada académica también se brindarán elementos y estrategias para conectar la publicidad y contenidos con las ventas reales.

En este encuentro se tendrá un panel de expertos que presentarán tendencias de tecnología e inteligencia artificial en la industria y se tendrá una sesión práctica paso a paso para crear una tienda online en vivo.

¿Quiénes están convocados?

El encuentro previsto para pequeños y medianos empresarios que buscan llevar su negocio físico al canal digital, optimizar los resultados de sus tiendas actuales, dominar el uso de pauta digital y apalancarse en herramientas de gestión de vanguardia.

Agregó María Fernanda Galeano que para esta jornada se enseñarán “estrategias de publicidad digital, la gestión de pagos, facturación y envíos y la creación de una tienda online desde cero. La idea es que los participantes se lleven conocimientos que puedan aplicar directamente en sus negocios, sin importar si apenas están comenzando su proceso de digitalización o si ya venden por internet”.

Aliados con la empresa privada

Esta iniciativa también cuenta con aliados estratégicos que desde la empresa privada entregarán su experiencia y herramientas para los emprendedores.

La Alcaldía de Medellín también ofrecerá a los asistentes la oportunidad de acceder a beneficios directos como sesiones profesionales de fotografía de producto y asesorías legales personalizadas.

Concluyó la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, que el objetivo al finalizar la jornada es que “nuestros emprendedores aprovechen las herramientas digitales para ampliar sus canales de venta, llegar a nuevos mercados y fortalecer la competitividad de sus negocios”.

La formación y la digitalización son elementos claves para el crecimiento empresarial, y por ello se brindarán estas herramientas, indicaron desde la organización de este encuentro.