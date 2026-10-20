Miley Cyrus estrena el video de ‘Orbit’ tras sus shows en el Hollywood Bowl

Miley Cyrus lanzó el video musical oficial de ‘Orbit’, una de las canciones de su nuevo álbum, Bass Persuades. El estreno llegó después de las dos presentaciones especiales que la artista realizó los días 16 y 18 de octubre en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, donde el tema fue el encargado de abrir ambos espectáculos.

El lanzamiento del videoclip busca prolongar la experiencia de estos conciertos y acercar a los seguidores a la propuesta musical y visual que la cantante presentó durante su regreso a los escenarios. A través de sus redes sociales, Cyrus agradeció al público por el cariño y la energía que recibió durante las dos noches.

Estas actuaciones marcaron un momento importante en su carrera, pues la artista llevaba cuatro años sin ofrecer un concierto completo como figura principal. Su regreso despertó expectativas entre sus seguidores, que esperaban verla nuevamente en un espectáculo de estas características.

Sin embargo, la primera presentación también generó comentarios y críticas, especialmente por algunos momentos en los que Cyrus invitó al público a cantar. Durante el segundo concierto, la cantante respondió a las observaciones y defendió la manera en que vive sus presentaciones en directo, haciendo referencia a la importancia de respetar su experiencia y sus emociones cuando está sobre el escenario.

La artista también reconoció que volver a actuar frente al público no le resulta tan natural como antes. En ese proceso, destacó el papel de sus seguidores y el apoyo que ha recibido durante esta nueva etapa musical.

Por ahora, los dos conciertos en el Hollywood Bowl son las únicas presentaciones anunciadas para promocionar Bass Persuades. La cantante no tiene previsto realizar una gira convencional, por lo que estos espectáculos representan una oportunidad especial para presentar en vivo la música de su nuevo proyecto.

Con el estreno de ‘Orbit’, Miley Cyrus continúa impulsando esta etapa artística y mantiene el contacto con sus seguidores a través de nuevos contenidos musicales, mientras no se anuncian más fechas de conciertos.