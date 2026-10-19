Cindy Crawford, su esposo y su hija rindieron homenaje a Presley Gerber a casi un mes de su muerte

La supermodelo Cindy Crawford, su esposo, Rande Gerber, y su hija, Kaia Gerber, recurrieron este domingo a las redes sociales para recordar a su hijo y hermano, Presley Gerber, quien falleció el pasado 20 de septiembre a los 27 años.

¿Qué dijeron Crawford y su familia sobre Presley?

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se presentó ante el mundo: con bondad y vulnerabilidad. Agradecemos la oleada de amor y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho. Te amaremos por siempre. Mamá, papá y Kaia”, escribió la familia en el homenaje, publicado en la cuenta de Instagram de Crawford.

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¿Dónde falleció?

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció en un centro de rehabilitación, según los registros de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

¿De qué murió?

Por el momento, se desconoce la causa del fallecimiento.

¿A qué se dedicaba?

Presley Gerber siguió los pasos de su madre e inició su carrera como modelo a los 15 años.

¿Qué problemas tenía?

Gerber habló abiertamente sobre sus dificultades con la salud mental y las adicciones.

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En 2019, fue detenido y acusado de conducir bajo los efectos de sustancias en Beverly Hills, tras lo cual fue condenado a tres años de libertad condicional.

En noviembre de 2024, inició una serie en su cuenta de Instagram titulada “Mental Health Mondays” con el fin de “generar conversaciones reales sobre aquello que la mayoría de la gente oculta”, según escribió en aquel momento.