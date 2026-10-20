Justicia no tiene precio; la deshonraron: Mauricio Lenis por caso de exmagistrados Bustos y Tarquino

En la mañana de este martes, 20 de octubre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, quien se refirió a las condenas de los exmagistrados Leonidas Bustos y Camilo Tarquino en el marco del ya reconocido caso del Cartel de la Toga.

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Lenis, en su primera intervención, aseveró que los casos de los dos exmagistrados son “un hecho doloroso para la justicia”; sin embargo, resaltó que, también, “es un hecho importante, porque demuestra que la justicia reacciona y responde frente a esos casos probables de corrupción y frente a personas que defraudaron a la ciudadanía y afectaron la confianza institucional porque ahí lo que quedó probado es que la justicia cedió ante intereses ilegítimos, se pervirtió, deshonró también la magistratura y la dignidad que se les confió cuando fueron designados magistrados de la Corte; transgredieron en ordenamiento la Constitución”.

Así mismo, afirmó de que que, a pesar de que es un hecho “doloroso”, para él es relevante que se procedió con dos sentencias “ejemplares”.

Los casos

Según dijo, “en el caso de Leonidas Busto se confirmó su participación en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. Quedó probado que estableció una empresa criminal para incidir en procesos en la Corte, que se asoció con otro exmagistrado, el doctor Ricaurte, para recibir de Álvaro Astrum y de Musa Besaile dinero para retardar o alterar procesos en la Corte”.

“En el caso del doctor Tarquino, su participación en el delito de concusión en asocio con Leonidas Bustos para exigirle al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, una suma alta de dinero para favorecerlo en un proceso en la Corte”, explicó.

“La justicia no tiene precio”

En esa línea, Lenis enfatizó en que “la justicia no tiene precio, a quienes la deshonraron también recibieron su sanción”.

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“Yo resaltaría de esa sentencia una capa que me parece muy importante, la reflexión de cierre, en la que se hace una reflexión y un llamado a la ciudadanía por estos actos para que esto no vuelva a pasar porque ha costado mucho lograr esta autonomía, esta independencia judicial, que sea una justicia confiable, pero estos hechos realmente son lamentables y, en verdad, afectan la confianza del ciudadano en la justicia. Pero una forma de restaurarla es, precisamente, con esta respuesta ejemplar que da la justicia frente a estos servidores que la deshonraron.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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