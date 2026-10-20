“Ilógico y absurdo”: Díaz-Balart negó genocidio de Israel en Gaza y lanzó pullas a la Nobel de Paz

“Ilógico y absurdo”: Diaz-Balart negó genocidio de Israel en Gaza y lanzó pullas a la Nobel de Paz

El congresista republicano de Estados Unidos por la Florida, Mario Díaz-Balart, dialogó en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, en donde se refirió a diferentes temas coyunturales de la agenda pública mundial, entre estos la situación que se vive en Medio Oriente por cuenta del conflicto entre Israel y Hamás.

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“Netanyahu ha sido un líder”

En su primera intervención, el norteamericano defendió el accionar de Netanyahu asegurando que “nadie es perfecto” y que, en esa línea, el primer ministro israelí “ha sido un líder en la guerra muy importante”.

“Es interesante, cuando estaba Obama en la Presidencia hizo todo lo posible para derrotar a Netanyahu. En estos momentos yo creo que la postura del presidente Trump a favor de Israel y a favor del líder de Israel, particularmente en un momento de guerra, es mucho más razonable que la locura del presidente Obama y la secretaria Hillary Clinton en ese momento”, resaltó.

Pullas a la Nobel de Paz 2026, Navi Pillay

Navi Pillay, jurista y quien hizo, además, parte de la Corte Penal Internacional, alta corte con la que, de hecho, Estados Unidos ha demostrado estar muy apartada, expresó en su momento que las acciones de Israel en Gaza configuran un genocidio.

Por esta razón, Díaz-Balart le lanzó pullas a Pillay, quien ahora es la Nobel de Paz 2026.

“Eso es lo más irresponsable y absurdo que yo he visto. Es absolutamente ilógico”, aseveró.

En esa línea, aseguró que “los israelitas se están defendiendo del ataque terrorista más grande, del asesinato de judíos más grande después del Holocausto (genocidio a judíos perpetrado por la Alemania Nazi de Hitler en la Segunda Guerra Mundial)”.

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“Pensar que no tienen el derecho de defenderse es absurdo. Lo que sigue diciendo este individuo que ganó el premio de la paz no me sorprende porque tiene un historial, en ese caso, muy negativo”, apuntó.

Negó que Israel esté haciendo un genocidio en Gaza

De esta manera, aunque dijo que la situación en esa zona del mundo es “muy triste”, el congresista negó que Israel esté configurando un genocidio en la Franja de Gaza y, por el contrario, enfatizó en que “los únicos responsables por lo que está ocurriendo son Hezbollah y Hamás: Hamás, en Gaza; Hezbollah, en otras partes. Ellos son los responsables, son terroristas que utilizan a su propio pueblo como escudos y que hemos visto las imágenes de que ellos sí están fusilando y matando a sangre fría a su propio pueblo”.

“Israel solo se defiende”

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Así, concluyó cuestionando: “De nuevo repito: ¿quién atacó a quién? ¿quién masacró a quién? ¿y quién tiene o no el derecho de defenderse en contra del terrorismo? La respuesta a esas preguntas es evidente, está clarísima. Aquí los que han creado todo este problema son los terroristas y a esos terroristas hay que tratarlos con mucha mano dura”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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