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20 oct 2026 Actualizado 18:29

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Internacional

El jefe de derechos humanos de la ONU condena la violencia durante las protestas en Europa

Türk pidió a los gobiernos europeos abrir un diálogo con los manifestantes, especialmente con los jóvenes, y atender reclamos relacionados con la educación, el costo de vida y la desigualdad.

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 22. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 22. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

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El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este martes los actos de violencia durante las protestas multitudinarias en Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Albania, aunque también expresó su preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

“Lamento las acciones de quienes se aprovechan de las protestas para cometer actos de violencia y vandalismo contra bienes públicos y privados. Esas personas deben rendir cuentas individualmente por sus actos”, subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Más información: “Los estudiantes están marchando por condiciones justas”: Villegas sobre las protestas en Francia

El alto comisionado austríaco recordó que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y los Estados deben facilitar el ejercicio de ese derecho.

Türk instó a los Estados a entablar un diálogo constructivo con los manifestantes, “en particular con los jóvenes” y a adoptar medidas concretas para abordar sus “preocupaciones legítimas” en materias como la educación, el aumento del coste de la vida o la desigualdad.

Lea más: ¿Qué está pasando en Francia y por qué los ciudadanos están protestando?

También recalcó que los Estados deben garantizar que “toda respuesta de las fuerzas del orden sea conforme a la ley, necesaria y proporcionada”.

“Las denuncias de uso ilícito de la fuerza deben investigarse de manera rápida, eficaz e independiente, garantizando que se depuren responsabilidades y que las víctimas dispongan de recursos efectivos”, señaló.

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