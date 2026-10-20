El jefe de derechos humanos de la ONU condena la violencia durante las protestas en Europa
Türk pidió a los gobiernos europeos abrir un diálogo con los manifestantes, especialmente con los jóvenes, y atender reclamos relacionados con la educación, el costo de vida y la desigualdad.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este martes los actos de violencia durante las protestas multitudinarias en Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Albania, aunque también expresó su preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
“Lamento las acciones de quienes se aprovechan de las protestas para cometer actos de violencia y vandalismo contra bienes públicos y privados. Esas personas deben rendir cuentas individualmente por sus actos”, subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.
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El alto comisionado austríaco recordó que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y los Estados deben facilitar el ejercicio de ese derecho.
Türk instó a los Estados a entablar un diálogo constructivo con los manifestantes, “en particular con los jóvenes” y a adoptar medidas concretas para abordar sus “preocupaciones legítimas” en materias como la educación, el aumento del coste de la vida o la desigualdad.
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También recalcó que los Estados deben garantizar que “toda respuesta de las fuerzas del orden sea conforme a la ley, necesaria y proporcionada”.
“Las denuncias de uso ilícito de la fuerza deben investigarse de manera rápida, eficaz e independiente, garantizando que se depuren responsabilidades y que las víctimas dispongan de recursos efectivos”, señaló.
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