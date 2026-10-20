“Trump está tratando de evitar lo que ocurre en Europa”: Mario Díaz-Balart sobre política migratoria

Mario Díaz-Balart es uno de los congresistas de ascendencia latina más reconocidos en la política estadounidense, uno de los principales puentes entre el Partido Republicano y la minoría étnica y racial más grande en la nación.

Le podría interesar: Colombiana con protección contra tortura de la ONU fue deportada por ICE de EE. UU. hacia el Congo

En el marco de la llegada de las elecciones de medio término, que representan un punto de inflexión clave para la gobernabilidad de Donald Trump en la segunda parte de su mandato, 6AM W de Caracol Radio habló con Díaz-Balart para conocer su lectura sobre el estado actual del voto latino.

¿Se verá el voto latino influenciado por la política migratoria de Trump?

Aunque reconoció que hay “frustración” entre la comunidad latina por las consecuencias que se han visto en las calles de los controles migratorios decretados por el presidente Donald Trump, Díaz-Balart defendió esta política, calificándola como un esfuerzo de contención ante agentes desestabilizadores del orden social.

Lea también: Corte Suprema de Estados Unidos permite retomar deportaciones a terceros países

“Lo que está tratando de evitar el presidente Trump y su administración es lo que está ocurriendo hoy en día en Europa por la masiva inmigración, básicamente islamista, pero no solamente es eso. Lo que vemos en Europa es una combinación de los izquierdistas, los comunistas, los socialistas y los islamistas”, expresó.

El congresista republicano insistió en la necesidad de evitar que Estados Unidos “se convierta en la próxima Francia” y criticó al Partido Demócrata por, desde su perspectiva, promover medidas de extrema izquierda que acercan al país a la coyuntura europea.

“Ya el Partido Demócrata no existe, es el Partido Comunista de los Estados Unidos, en conjunto con los islamistas radicales, que son las mismas personas que están destruyendo a Europa (...) Abrir la frontera, eliminar la Policía, eliminar la Constitución, que es lo que la izquierda en los Estados Unidos públicamente aboga”, criticó.

¿Podría haber algún cambio en favor de la comunidad latina de cara a las elecciones?

Pese a su justificación del objetivo primordial del control fronterizo y migratorio, Díaz Balart señaló que a la administración de Trump “se le ha ido un poco la mano” en el proceso de cumplir esta promesa de seguridad y estabilidad política.

“Entiendo por qué lo está haciendo, por qué aseguró la frontera, que había que hacerlo. Al mismo tiempo, yo creo que se le ha ido un poco la mano; estamos teniendo conversaciones para ver si recapacita. Esto es una decisión unilateral del presidente, pero nos sigue escuchando a pesar de que hasta ahora no lo hemos podido convencer”, sentenció el político.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 23:06 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: