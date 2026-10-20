En Ocaña, capturan sicarios que asesinaron a un patrullero

Norte de Santander

Unidades de la Sijin, Seccional de tránsito, inteligencia y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de los dos presuntos sicarios que acabaron con la vida del patrullero Janer Mesa Mosquera, asesinado hace un mes en el municipio de Ocaña.

Los investigadores judiciales realizaron una trazabilidad entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar donde se movían los presuntos responsables del homicidio.

Las autoridades lograron ubicar en Ocaña a dos hombres conocidos con los Alias “Yhan” y Alias “Morrocoy” quienes estarían comprometidos en esa acción violenta que le costó la vida al uniformado que brindada acompañamiento a un esquema de protección en ese municipio.

Trascendió que estas personas serían presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, quienes delinquen en los municipios de Ocaña y Abrego, responsables además de adelantar acciones contra la fuerza pública en la región del Catatumbo.

Además son investigados por el homicidio de líder social Oliver Sánchez, asesinado hace once días en el municipio de Ocaña.

Estos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.