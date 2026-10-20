“Golpe de suerte”: defensa de ‘Julito’ asegura que no era el objetivo del allanamiento en Santander

Defensa de ‘Julito’ asegura que no era el objetivo del allanamiento en Floridablanca, Santander

La defensa de Julio Rodríguez, conocido con el alias de ‘Julito’ en el área metropolitana de Bucaramanga, cuestionó el procedimiento de allanamiento realizado por la Sijín y aseguró que durante las audiencias de legalización de captura se evidenciaron diferencias entre los videos del operativo que circularon públicamente y el material presentado por la Fiscalía ante la juez.

Según el abogado defensor Daniel Dulcey, que habló en exclusiva en Caracol Radio, en la audiencia se presentó un video en el que, presuntamente, se recreó parte del ingreso de los uniformados a la vivienda, pese a que, de acuerdo con su versión, esa acción ya había ocurrido minutos antes. El jurista sostuvo que esta situación genera interrogantes sobre el procedimiento y pidió claridad frente a lo sucedido.

“Nos dimos cuenta de que lo que estaba mostrando la señora juez fue un montaje por parte de la Sijín”, afirmó el abogado, quien también señaló que durante el operativo se utilizaron granadas aturdidoras. Sin embargo, no precisó cuál habría sido el propósito de la presunta recreación de la escena.

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El defensor indicó que, según los documentos presentados durante el proceso, el objetivo inicial del allanamiento no era capturar a alias ‘Julito’, sino buscar elementos materiales probatorios relacionados con una denuncia sobre la posible presencia de armas de fuego y estupefacientes en la vivienda.

De acuerdo con su versión, la captura se produjo porque Rodríguez se encontraba en el inmueble y las autoridades habrían encontrado armas y sustancias estupefacientes. Por estos hechos, le imputaron los delitos de porte de armas de fuego y almacenamiento de estupefacientes con fines de comercialización.

El abogado Dulcey confirmó que un juez legalizó la captura y el allanamiento, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Defensa niega que estén probados los múltiples homicidios que le atribuyen

Frente a los señalamientos de las autoridades que presentan a alias ‘Julito’ como una persona de alta peligrosidad y presuntamente vinculada con homicidios selectivos en Bucaramanga, el abogado sostuvo que esos hechos no han sido demostrados judicialmente en el proceso actual.

Daniel Dulcey aseguró que la Fiscalía no presentó elementos que, en esta etapa, permitan establecer que ‘Julito’ sea el responsable de ordenar asesinatos o que encabece una estructura de sicarios en la ciudad.

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Por último, el abogado señaló que la Fiscalía cuenta con un plazo de 240 días para presentar el escrito de acusación. Confirmó que, hasta el momento de la entrevista, Rodríguez permanecía en la estación de Policía de Lebrija, a la espera de que se le asignara un centro de reclusión.

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