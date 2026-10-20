Ponen en duda propiedad de lote donde alcaldía de Girón construyó complejo deportivo

Bucaramanga

Un comerciante de Girón, Edward Mauricio Barrera controvirtió una versión que daba cuenta de una supuesta estafa con la venta de predios, en el que involucran su nombre en el sector de Hacienda La Meseta en 2025. Luego de una comunicación oficial en tal sentido, dice que fue denunciado por la alcaldía ante la Fiscalía por una supuesta falsedad de las escrituras del lote.

Barrera dice que compró unos derechos posesorios y mejoras de un predio de 21.780 metros cuadrados en abril de 2.024 por $15 millones. Ese negocio jurídico se hizo en la Notaria Tercera basado en una escritura expedida por la Notaría Única de Girón.

Relata que tomó posesión del predio y empezó a ejercer actos de señor y dueño. Días después, apareció un funcionario que actuaba como secretario de Ordenamiento Territorial de la alcaldía de Girón, alertando sobre una supuesta estafa con la venta de lotes pues los terrenos eran propiedad del municipio.

Luego de la advertencia oficial se interpusieron denuncias y se procedió a constatar lo que sostenía el funcionario. Barrera dice que en los certificados de Libertad y Tradición figuraba que el predio era del municipio de Girón.

Entonces, Barrera les dio poder a abogados para hacer un estudio de títulos; en ese proceso encontraron que el Concejo de Girón nunca autorizó la compra del predio. Aun así, esa transacción se efectuó en 1.992 entre el municipio y un ciudadano identificado como José del Carmen Pinilla Reyes. Dice Barrera que la alcaldía no tiene soportes para comprobar que se pagó el predio.

En los archivos del concejo figura que las autorizaciones para la compra de los predios fueron aprobadas el 16, 17 y 18 de noviembre de 1.992 y la escritura que tiene el municipio son del 11 de junio; es decir, se dio primero el negocio jurídico que los permisos de la corporación.

“Lo más grave es que recientemente el Área Metropolitana de Bucaramanga, en respuesta a un derecho de petición, asegura que el municipio de Girón compró 10 hectáreas, 107 mil metros cuadrados en los cuales se construyó un complejo deportivo y el barrio La Meseta.

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Acusa al secretario de Ordenamiento Territorial, Camilo Andrés Guerra Mayorga envía una aclaración de área en el que se notifica que el municipio es propietario de 148.980 metros cuadrados.

Barrera dice que a ese predio le metieron $56.000 millones. “No he podido hacer nada. Demandé los actos de registro de esos negocios jurídicos sobre ese predio, estoy pendiente de una solicitud de medidas del Tribunal Administrativo de Santander”.

Sostiene que en cambio existe una compulsa de copias ante la Fiscalía por presunta falsedad del título de propiedad en contra de Girón.

¿Cómo un municipio no tiene soporte de pagos de un predio?, se el ciudadano. “Registraron más de lo que compraron, es decir incluyeron lo que yo adquirí”, explica.

Finalmente asegura que cuando José del Carmen Pinilla Reyes, fallecido el 16 de enero de 1998, vendió al municipio, se reservó los derechos de servidumbre y vivienda que es donde él compro y donde está. “Por qué el municipio va a decir en una escritura qué es dueño del ciento por ciento de la Meseta”, declara. “Ahí hay un dolo”, sentencia.