Estos son los proyectos que Puerto Boyacá espera sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo

Puerto Boyacá

El alcalde de Puerto Boyacá, Jhon Feiber Urréa participó en el encuentro que se realizó en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja y Caracol Radio habló con él sobre las iniciativas que espera hagan parte del Plan de Desarrollo del presidente, Abelardo De la Espriella.

“Nosotros desde Puerto Boyacá llevamos 2 años y medio formulando y radicando en el gobierno nacional diferentes proyectos. Tenemos proyectos por cerca de 140.000 millones de pesos, proyectos en fase 3 que quisiéramos sean tenidos en cuenta”.

Proyectos en agua potable y saneamiento básico y vivienda son los prioritarios, según el alcalde de Puerto Boyacá.

“Tenemos radicado proyectos como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con colectores, tenemos la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, planes maestros de sectores como el centro poblado de Puerto Servíez, y el de la vereda El Marfil, también tenemos para poder llevar agua potable y el alcantarillado. Porque en este instante Puerto Boyacá está creciendo de una manera impresionante”.

Jhon Feiber Urréa también mencionó los proyectos de vivienda que viene adelantando su administración para el municipio de Puerto Boyacá.

“Estamos haciendo 1.000 soluciones de vivienda, estamos construyendo 6 barrios nuevos, ya entregamos 3 barrios, 500 soluciones de vivienda y en los próximos meses antes de terminar nuestro periodo vamos a entregar otros 3 barrios más. Por eso necesitamos todo este tema de saneamiento básico en nuestro territorio. Ya es hora, Puerto Boyacá lleva muchos años hablando de canalizar el caño del barrio El Progreso, donde estaríamos tratando el 80% de las aguas residuales de nuestro municipio y no ha sido posible, hay una queja constante del ciudadano y es que no tenemos agua potable en la nueva Puerto Boyacá que estamos construyendo con estos proyectos, los 9 barrios nuevos que tiene el municipio sí van a tener agua potable, pero para eso necesitamos la mirada del Gobierno Nacional hacia nuestro territorio”.

El alcalde de Puerto Boyacá, Jhon Feiber Urréa recordó otros proyectos relacionados con las vías hacia Puerto Pinzón, la entrada a Puerto Servíez y el futuro del estadio para el que se necesitan $35.000 millones que ya está en fase 3, pero hasta ahora no han recibido respuesta para poder materializar esta iniciativa.