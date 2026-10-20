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20 oct 2026 Actualizado 11:59

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Tunja

Incendio Forestal en Villa de Leyva, ya esta controlado en un 90%

Bomberos de Tunja que se entrenaron en Chile hará presencia en Villa de Leyva para atender incendio forestal.

El incendio forestal se presentan en el sector El Boquerón de la vereda Capilla de Villa de Leyva.

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El incendio forestal se presentan en el sector El Boquerón de la vereda Capilla de Villa de Leyva.
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Villa de Leyva

Justo cuando se cumplía un mes de la emergencia por un incendio que se salió de control y terminó consumiendo cerca de 1.500 hectáreas de vegetación, Villa de Leyva de nuevo enfrenta una crisis ambiental.

La tarde del lunes 19 de octubre se presentó un incendio forestal en el sector El Boquerón de la vereda Capilla, el gobernador Carlos Amaya dijo que, “por la dificultad del terreno donde se inició el fuego dio instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio hoy tan pronto amanezca y las condiciones climáticas lo permitan”.

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez confirmó que gracias a la oportuna atención de la emergencia el incendio está controlado en un 90 %.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara confirmó la activación de los refuerzos de los bomberos de Tunja, Sogamoso, Samacá, Garagoa y Tibasosa.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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