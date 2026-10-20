Usuarios de Tunja denuncian cobros elevados en la primera Feria de Servicios Públicos

La primera Feria de Servicios Públicos se realiza en el auditorio CREM de la Alcaldía de Tunja e irá hasta el 22 de octubre / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Con reclamos por incrementos en las facturas y cobros que consideran excesivos, usuarios participaron en la primera Feria de Servicios Públicos realizada en el auditorio CREM de la Alcaldía de Tunja, con presencia de Veolia, Vanti, Ebsa, Urbaser y la Superintendencia de Servicios Públicos.

La jornada, que se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, busca abrir un espacio de diálogo entre la ciudadanía y las empresas prestadoras. Sin embargo, algunos asistentes manifestaron inconformidad porque, según dijeron, recibieron respuestas relacionadas con revisiones técnicas, pero no soluciones inmediatas a sus casos.

Reclamos por facturas de energía, agua y aseo

Carlos Alfredo Bernal consideró positiva la iniciativa y destacó la importancia de escuchar a las comunidades frente a sus dudas y quejas sobre el costo de los servicios públicos.

“Me parece una buena actividad de parte de la administración y que se escuche a las comunidades sobre algunas inquietudes que han surgido en la cuestión del cobro excesivo de pronto de los servicios públicos”.

En contraste, Ana María Hernández afirmó que su factura de energía se triplicó y que, pese a solicitar explicaciones, la respuesta recibida fue que debían revisar el medidor y las instalaciones eléctricas de su vivienda.

“La verdad, nada de solución. Lo único que nos dicen es que van a revisar el medidor, que toca revisar la parte interna de la casa, que toca pagar un eléctrico, pero ellos no nos dan solución como tal; igual nos toca pagar el recibo”.

Usuarios cuestionan el costo del servicio de aseo

Miriam Salazar también expresó inconformidad por los valores cobrados por agua y recolección de residuos. Según explicó, vive sola y saca la basura una vez por semana, pero considera que el cobro del servicio de aseo sigue siendo elevado.

Por su parte, Miriam Rojas cuestionó que, en su caso, el valor del aseo supere al del agua y aseguró que no considera justa esa proporción.

“Yo le dije que lo del aseo valía más que el agua y me dijeron que eso era normal, que eso estaba así”.

Los testimonios reflejan las preocupaciones de varios usuarios frente al valor de sus facturas y la respuesta a sus reclamaciones. Durante la feria, la ciudadanía tuvo la oportunidad de exponer sus casos ante las empresas y la Superintendencia, aunque los asistentes consultados señalaron que esperan respuestas concretas a sus solicitudes.