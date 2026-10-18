¿Qué está pasando en Francia y por qué los ciudadanos están protestando?

Ya se acumula un mes desde que, en septiembre, diferentes jornadas de protestas colmaron las calles de Francia, a pesar de que la ola de manifestaciones masivas en el país galo que han generado enfrentamientos con la fuerza pública, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios, se presentaron recientemente en octubre.

Y es que las fuerzas del orden francesas ya han detenido, por el momento, a 2.000 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia este sábado, 17 de octubre.

Protestas en Francia. Foto: Getty Images. / NurPhoto Ampliar Protestas en Francia. Foto: Getty Images. / NurPhoto Cerrar

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La perspectiva internacional

Incluso, desde la perspectiva diplomática y exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpo a la inmigración de los hechos que vive el país europeo.

“¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande”, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”, dijo.

¿Qué dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron?

Por otro lado, y recientemente, este domingo, 18 de octubre, el presidente francés, Emmanuel Macron, responsabilizó a “extremistas de la extrema izquierda” de la violencia desatada el sábado en las protestas por el encarecimiento de la vida, mostró su apoyo a la policía y a los comerciantes y subrayó que quienes causaron daños en las protestas del sábado “tienen que pagar” .

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“Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad. Ayer, sábado 17 de octubre, extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes (...), saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. ¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? (…) ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza”, aseguró Macron en una declaración solemne televisada.

Pero, ¿por qué están protestando en Francia?

Pues bien, la convocatoria a las protestas surgió de un vídeo viral publicado en TikTok a comienzos de septiembre que ganó apoyo ante el aumento de los precios de la gasolina y del coste de la vida en el país, además de la calidad de los servicios públicos franceses.

Siendo estos anteriores los motivos de las movilizaciones.

Así, sus promotores buscaron recuperar el impulso del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ de 2018 y 2019, que marcó el primer mandato del presidente francés, Emmanuel Macron.

La movilización ha reunido a estudiantes, trabajadores, jubilados, agricultores, activistas climáticos y militantes antifascistas.

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Así mismo, varias figuras del movimiento original de los ‘chalecos amarillos’ respaldaron la convocatoria, que también coincidió con las protestas estudiantiles iniciadas en septiembre para reclamar mejores condiciones educativas.

Protestas de este sábado, 17 de octubre

El Ayuntamiento de París denunció este domingo el nivel de violencia inédito en la jornada de protestas de este sábado y criticó “una falta de medios” policiales desplegados por el Gobierno para hacer frente a esa situación

La ‘número dos’ del Ayuntamiento, Lamia El Aaraje, subrayó en declaraciones a la emisora France Info que quedó en evidencia que “las fuerzas del orden ayer quedaron desbordadas, en particular en ciertos lugares.

El Aaraje reconoció que hubo “un nivel de violencia que creo que no hemos visto” en París e hizo hincapié en que muchos comerciantes están pidiendo explicaciones por el saqueo de sus tiendas y quieren saber “dónde estaban las fuerzas del orden”.

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Afectaciones al comercio francés

Finalmente, cabe recordar que los daños por los saqueos y vandalizaciones de tiendas durante estas protestas se cifrarán en “cientos de millones de euros”, según señaló este domingo Alexandre Bompard, consejero delegado de Carrefour y presidente de la Federación del Comercio y de la Distribución (FCD).

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