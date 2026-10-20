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20 oct 2026 Actualizado 17:52

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“Es una decisión lamentable”: Alvin Botes sobre salida de Colombia de Grupo de La Haya

Alvin Botes, viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, conversó con 6AM W sobre la posibilidad de que Colombia abandone el Grupo de La Haya.

“Es una decisión lamentable”: Alvin Botes sobre salida de Colombia de Grupo de La Haya

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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