El IDEA premiará proyectos de sostenibilidad ambiental e inclusión social en Antioquia

IDEA - Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Cortesía: IDEA

Medellín

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, abrió la convocatoria a su tradicional Premio para la vigencia 2026, que destaca los proyectos de sostenibilidad ambiental e inclusión social de este departamento, en el cual pueden participar las instituciones educativas oficiales y entidades de atención a la primera infancia de municipios de categoría sexta.

Estas entidades pueden postular sus buenas prácticas hasta el 30 de octubre.

¿Qué tipo de proyectos reconoce?

Esta convocatoria reconoce proyectos que se enfocan en la protección del agua, la biodiversidad, la economía circular, la educación inclusiva y la permanencia escolar.

Este tipo de premios reconoce estas experiencias y contribuyen a su fortalecimiento.

Convocatoria abierta en Antioquia

Esta convocatoria está dirigida en todo el territorio antioqueño a las instituciones educativas oficiales y a las entidades públicas que operan servicios de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicadas en municipios de categoría sexta.

Las organizaciones e instituciones interesadas deberán presentar sus proyectos y participar por uno de los reconocimientos, ya sea por el de sostenibilidad ambiental o el de inclusión social.

Deben responder a desafíos en el territorio

El Premio Idea 2026 pretende identificar las iniciativas con resultados y posibilidades de fortalecimiento, desarrolladas desde los territorios para responder a desafíos ambientales, educativos y sociales.

Por su parte, el incentivo permitirá financiar acciones de mejora previamente definidas y aprobadas, de acuerdo con los términos de referencia.

La gerente del IDEA, Catalina Gómez Toro, “es importante resaltar que este no es solo un proyecto de corto plazo, esto no es un corte transversal a un premio. Esto es sembrar en cada uno de los niños o niñas la posibilidad de que el día de mañana puedan tener no solamente la propia alimentación para sus hogares y, por qué no, este sea el oficio con el que se van a ganar la vida”.

Modalidades de participación

Son dos modalidades que están habilitadas en este premio que reconoce la transformación desde las comunidades para su propio bienestar.

La primera modalidad es la Sostenibilidad Ambiental, la cual reconoce prácticas orientadas al cuidado y la protección de las fuentes hídricas, la economía circular, las energías renovables, la eficiencia energética y la conservación de la biodiversidad.

En esta línea pueden participar experiencias que promuevan el uso responsable del agua y la energía, la reducción y el aprovechamiento de residuos, la restauración de ecosistemas y la protección de la fauna y la flora, entre otras acciones.

La otra categoría es la de Inclusión Social, una modalidad que destaca iniciativas que contribuyan a eliminar barreras en los entornos educativos, ampliar la participación de personas con capacidades diversas y talentos excepcionales, reconocer la diversidad y prevenir la deserción escolar.

Esta línea también contempla estrategias que favorezcan el acceso, la permanencia y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, especialmente en comunidades rurales y vulnerables.

Los incentivos como reconocimiento

Para las estrategias ganadoras se entregarán dos reconocimientos económicos, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes; al primer puesto serían 15 SMMLV, equivalentes a $26.263.575, y el segundo puesto son 10 SMMLV, equivalentes a $17.509.050.

Los recursos económicos corresponden a un apoyo no reembolsable para ejecutar las acciones de fortalecimiento aprobadas para cada experiencia ganadora, según las condiciones establecidas en la convocatoria.