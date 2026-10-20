Organizaciones sociales preocupadas por aumento de ataques con drones en el Catatumbo

Norte de Santander

Las organizaciones sociales en Norte de Santander llamaron la atención por el aumento de los ataques con drones entre los grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo.

El presidente de Corpored Enrique Pertuz dijo que “raíz de la intensificación, se ha venido presentando una guerra que no da tregua, los desplazamientos están a la orden del día”.

Explicó que “hay veredas que han quedado totalmente despobladas la gente esta huyendo por el pavor que sienten cada vez que escuchan el sonar de un dron”.

Agregó que “a estos se le suman los asesinatos selectivos que se vienen generando en cuatro municipios donde hoy se esta concentrando la guerra, Tibú, El Carmen, El Tarra y Sardinata”.

“Una situación muy compleja, difícil, que no ve uno luz en ese túnel y una guerra que no da tregua, pero también una situación complicada” manifestó.

El presidente de la organización dijo que “hemos reiterado que hay una gran responsabilidad de los alcaldes, uno no entiende ese silencio que tiene enfrente a las comunidades, lo mismo que los personeros que hoy se encuentran solos. Para no hablar del gobierno nacional que no tiene hoy garantías para la vida y la paz, con el derecho internacional humanitario y derechos humanos”.

Finalmente manifestó que “esta situación es muy compleja para las comunidades. Hemos solicitado a los grupos insurgentes que asuman su responsabilidad política en lo que tiene que ver con unos mínimos humanitarios y con un respeto al Derecho Internacional Humanitario”.

“Una comunidad que se encuentra en medio de ese fragor de los drones y tiros que se viene registrando en la subregión del Catatumbo no da espera para su atención” precisó.