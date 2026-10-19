Análisis: ¿Qué cambiará con el decreto de líneas de base en San Andrés, Providencia y Sta. Catalina?

Germán Calderón España, director de la ANDJE y Mauricio Jaramillo, exvicecanciller, se refirieron en 6AM W a la norma, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, que incorporará coordenadas a las cartas náuticas nacionales y establecerá referencias para distintas mediciones.