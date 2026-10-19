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19 oct 2026 Actualizado 17:57

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Análisis: ¿Qué cambiará con el decreto de líneas de base en San Andrés, Providencia y Sta. Catalina?

Germán Calderón España, director de la ANDJE y Mauricio Jaramillo, exvicecanciller, se refirieron en 6AM W a la norma, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, que incorporará coordenadas a las cartas náuticas nacionales y establecerá referencias para distintas mediciones.

Análisis: ¿Qué cambiará con el decreto de líneas de base en San Andrés, Providencia y Sta. Catalina?

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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