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19 oct 2026 Actualizado 18:27

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“Sí es posible”: el mensaje de Honey Ordoñez, la colombiana que desfiló en Victoria’s Secret 2026

Honey Ordoñez, modelo nacida en San Andrés, represento a Colombia y Nicaragua en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Honey Ordoñez sobre el Victoria’s Secret Fashion Show

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Tania Alexandra Casallas

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