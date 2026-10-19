“Sí es posible”: el mensaje de Honey Ordoñez, la colombiana que desfiló en Victoria’s Secret 2026
Honey Ordoñez, modelo nacida en San Andrés, represento a Colombia y Nicaragua en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.
Honey Ordoñez sobre el Victoria’s Secret Fashion Show
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