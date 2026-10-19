La voz de un personaje de Los Simpson volvió a escucharse tras casi una década: ¿De quién se trata?

Este domingo, la voz de uno de los actores más entrañables de “Los Simpson” volvió a escucharse.

¿Qué personaje regresó a Los Simpson?

Apu Nahasapeemapetilon volvió a hablar por primera vez en casi una década en el episodio emitido el domingo por la noche, titulado “The Revengening”.

¿Quién está detrás de su voz?

Detrás de la nueva voz de Apu está el actor indio-americano y veterano del doblaje, Sunil Malhotra.

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La contratación de Malhotra y el regreso de Apu, a quien se ha visto, pero no escuchado en “Los Simpson” desde el episodio de octubre de 2017 titulado “The Serfsons”, fueron un secreto muy bien guardado dentro de la serie.

¿Quién la había hecho antes?

Hank Azaria prestó anteriormente su voz a Apu, un personaje que ha resultado controvertido a lo largo de los años debido a su representación estereotipada de un dependiente de tienda de conveniencia de origen surasiático.

La cuestión de Apu fue el eje central del documental de 2017 “The Problem With Apu”, en el que el comediante Hari Kondabolu analizó el impacto que el personaje ha tenido en personas de origen surasiático.

Después de que aquel documental causara revuelo, incluso en la sala de guionistas de “Los Simpson”, donde fue proyectado y analizado, Azaria anunció que dejaría de ser la voz de Apu.

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“Pido disculpas por mi papel en la creación de ese personaje y por haber participado en ello”, declaró Azaria en 2021 en el pódcast de Dax Shepard, “Armchair Expert”.

“Siento, en cierto modo, que debería acercarme a cada persona de origen indio en este país y pedirle disculpas personalmente. Y, a veces, lo hago”, agregó.

A raíz de esto, Apu pasó a un segundo plano en “Los Simpson”, mientras los productores decidían qué hacer con el personaje de cara al futuro. Durante años, esto significó que Apu seguía apareciendo ocasionalmente en Springfield sin decir palabra.