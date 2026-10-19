Ministerio de Cultura y Billboard Colombia buscan impulsar la industria musical del país

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years for a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Representantes de Billboard Colombia se reunieron con la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, para conversar sobre los retos y las oportunidades de la industria musical colombiana, así como su potencial para generar empleo, impulsar el emprendimiento y atraer inversión.

El encuentro busca contribuir al fortalecimiento de una industria musical más estructurada, competitiva y sostenible, con mayores posibilidades de crecimiento dentro y fuera del país. Entre los temas abordados se encuentran la capacidad del sector para generar oportunidades económicas y la posibilidad de llevar el talento colombiano a nuevos mercados internacionales.

La conversación también pone sobre la mesa la importancia de consolidar un ecosistema que permita a artistas, productores, compositores, empresarios y otros trabajadores de la música desarrollar sus proyectos y acceder a nuevas oportunidades de negocio.

El sector cultural y creativo representa una actividad relevante para la economía nacional. De acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Cultura en julio de 2026, la economía cultural y creativa aportó $47,8 billones al valor agregado nacional durante 2025 y generó 820.478 empleos equivalentes a tiempo completo.

Estos resultados muestran la dimensión económica de las actividades culturales y el papel que pueden desempeñar en la generación de ingresos y puestos de trabajo.

En este contexto, el acercamiento entre Billboard Colombia y el Ministerio busca aportar al desarrollo de una industria musical con mejores condiciones para competir, atraer inversión y ampliar su presencia en escenarios internacionales.

Por ahora, la información compartida sobre el encuentro se centra en sus objetivos y en las oportunidades identificadas para el sector.