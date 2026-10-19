Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Un ángel colombiano, lencería de 50 millones de dólares y más

El desfile de moda de Victoria’s Secret de 2026 regresó con un evento celebrado en los Sony Pictures Studios, de Los Ángeles, California.

¿Qué modelos participaron del desfile?

Con la temática del cambio de estaciones, el desfile contó con la participación de las ex ángeles Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Rosie Huntington-Whiteley, actriz de “Transformers: el lado oscuro de la luna” y “Mad Max: Furia en el camino”.

Además de las veteranas modelos de Victoria’s Secret Gigi Hadid e Irina Shayk, expareja del futbolista Cristiano Ronaldo y el actor Bradley Cooper.

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Sin olvidar a la modelo colombiana nacida en San Andrés, Honey Ordóñez.

¿Qué personalidad hizo su debut?

La personalidad mediática, figura de la alta sociedad y empresaria estadounidense Kylie Jenner, hizo su debut luciendo el “Fantasy Bra”, valorado en 50 millones de dólares.

¿Cuáles fueron las artistas musicales de esta edición?

Además, contó con un elenco de artistas de la talla de Katseye, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae.

Moroney dio inicio al espectáculo luciendo unas alas rosas, interpretando sus éxitos country: “6 Months Later”, “Wish I Didn’t” y “Sorry… I Meant Tonight”.

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La estrella del pop canadiense Tate McRae deslumbró en la pasarela con su sencillo más reciente, “Housewife”. Más tarde, bailó junto a varias modelos, vistiendo lencería y tacones rojos, mientras interpretaba sus éxitos “Dear God” y “Sports Car”.

A mitad del desfile de moda, la agrupación KATSEYE se tomó la pasarela luciendo corsés y faldas a juego en tonos negros y rosas, interpretando “Pinky Up” y “Animal”.

La rapera Megan Thee Stallion cerró el espectáculo interpretando “Tina Tuesday Freestyle”, “Her” y “Body”, mientras lucía unas alas de ángel metálicas.