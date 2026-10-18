Unidad Antidisturbios interviene en la carrera Séptima tras protestas frente al Museo Nacional
Se presentan bloqueos este domingo 18 de octubre en la carrera Séptima tras el retiro de 30 obras en el Museo Nacional
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