Habitantes de Guaimaral temen quedar incomunicados por deterioro de la vía hacia Tubará

Los habitantes del corregimiento de Guaimaral, en jurisdicción de Tubará, Atlántico, alertaron sobre el deterioro de la vía que los comunica con la cabecera municipal y advirtieron que las lluvias podrían agravar la situación hasta dejarlos incomunicados.

La nueva emergencia se registra en el sector de La Cruz, en la entrada al corregimiento, donde, según la información entregada por la comunidad, otro tramo de la carretera habría cedido, dejando habilitado únicamente medio carril para el paso de vehículos. La situación genera preocupación por las dificultades que podrían presentarse para el suministro de alimentos y el traslado de pacientes hacia el hospital de Tubará.

Cuestionan las condiciones de la obra

Manuel Hernández Zapata, veedor ciudadano y residente de Guaimaral desde hace 25 años, aseguró que los problemas de la carretera no son recientes y cuestionó las condiciones en las que fue entregada la obra, construida en 2019.

“La vía quedó en alto riesgo y todavía tiene varios baches que son bastante peligrosos; hemos identificado alrededor de cinco. Al llegar a la Y, se desprendió otro tramo del terreno que ya estaba afectado, por lo que uno de los costados de la carretera prácticamente desapareció y solo queda medio carril habilitado para transitar. Esta es una problemática que la comunidad viene denunciando y reclamando desde 2022”, explicó.

De acuerdo con Hernández, las inconformidades con el estado de la vía se presentaron desde su entrega, el 28 de diciembre de 2019. Incluso, señaló que algunos integrantes de la veeduría ciudadana no estuvieron de acuerdo con recibir los trabajos a satisfacción.

Mientras las lluvias continúan generando preocupación entre los habitantes, la comunidad advierte sobre la necesidad de atender los puntos críticos para evitar que el deterioro avance y termine afectando la movilidad y el acceso a servicios esenciales.