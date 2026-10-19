Basuras quedaron atrapadas en el arroyo León tras las lluvias en Barranquilla

Partes de neveras, enfriadores, plásticos y otros residuos de gran proporción quedaron atrapados en la Trampa del Arroyo León, al occidente de Barranquilla, luego de las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana.

La acumulación de estos residuos evidenció una vez más el problema de las basuras arrojadas en calles y canales, que durante las lluvias son arrastradas por el aumento del caudal, poniendo en riesgo los cuerpos de agua y los ecosistemas de la zona.

El arroyo León recibe las aguas de una amplia cuenca en el occidente de la ciudad y conduce los residuos arrastrados por las corrientes hacia un punto estratégico de retención, antes de que puedan llegar a ecosistemas como la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe. El aumento del caudal durante las lluvias facilita el desplazamiento de estos materiales y evidencia la importancia de disponer adecuadamente los residuos, especialmente aquellos de gran tamaño que no deben abandonarse en espacios públicos ni en los canales de agua.

Respuesta de la Agencia Distrital de Infraestructura

Ante la llegada de nuevos residuos tras las lluvias del fin de semana, la Agencia Distrital de Infraestructura informó que mantiene las labores de extracción y retiro de los materiales acumulados en la Trampa del Arroyo León. La entidad explicó que este trabajo hace parte de una operación permanente del Distrito, cuyo propósito es interceptar y retener los desechos que transportan los arroyos antes de que alcancen ecosistemas estratégicos de Barranquilla y sus alrededores.

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De acuerdo con la Agencia, a este punto llegan residuos arrastrados por 68 arroyos que hacen parte de 18 subcuencas de la cuenca occidental de Barranquilla. Para atender esta situación, el equipo operativo realiza continuamente jornadas de extracción y retiro de los materiales, que posteriormente son transportados al relleno sanitario Los Pocitos, donde reciben una disposición adecuada.

La entidad señaló que, hasta la fecha, mediante esta operación se han retirado aproximadamente 4.400 toneladas de residuos. Sin embargo, las fuertes lluvias del fin de semana provocaron la llegada de nuevos desechos, por lo que actualmente se desarrollan trabajos para extraerlos y trasladarlos al sitio de disposición final.

La Agencia Distrital de Infraestructura reiteró que estas labores buscan reducir la contaminación de los cuerpos de agua y contribuir a la protección de los ecosistemas de Barranquilla y su entorno. Al mismo tiempo, la situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana frente al manejo de las basuras y evitar que muebles, electrodomésticos, plásticos y otros elementos voluminosos terminen en las calles, canales y cauces de los arroyos.