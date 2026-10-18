Estos son los cierres viales que tendrán dos sectores de Barranquilla por obras: horarios y fechas

En Barranquilla, se realizará la reposición de placas de pavimento hidráulico en dos tramos de la carrera 38, con cierre parcial de un carril durante las 24 horas del día y ejecución de trabajos entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Las intervenciones se extenderán hasta el 10 de enero de 2027, entre las calles 69C y 69D, y hasta el 16 de enero de 2027, entre las calles 73 y 74.

Las autoridades indicaron que los conductores que transiten en sentido este-oeste deberán utilizar el carril habilitado. En la zona se instalará señalización y habrá orientadores de tránsito, además de senderos peatonales seguros para facilitar la movilidad durante las obras.

Intervención vial en Alameda del Río

Desde este lunes 19 de octubre de 2026, habrá cierre parcial de un carril en la avenida Circunvalar con carrera 43, en ambos sentidos, debido a las obras del puente peatonal ubicado a 300 metros al norte de la glorieta del intercambiador de Alameda del Río.

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La intervención se ejecutará en dos fases, comenzando por la calzada norte-sur. Durante los trabajos permanecerán habilitados al menos dos carriles por calzada, por lo que no será necesario implementar rutas alternas. El sector contará con señalización, orientadores de tránsito y pasos peatonales seguros para reducir las afectaciones a conductores y peatones.