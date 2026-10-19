235 docentes y 27 colegios fortalecen la enseñanza del inglés en el departamento de Quindío

La iniciativa, financiada con recursos del Sistema General de Regalías y ejecutada en Armenia por AlDesarrollo llegó a 27 instituciones educativas y estuvo dirigida entre licenciados en lenguas extranjeras y profesores de otras áreas.

El programa incluyó jornadas de capacitación para los maestros y actividades lúdicas con los estudiantes, mediante juegos, ejercicios de interacción y herramientas tecnológicas para promover la práctica del idioma.

“La estrategia busca que los conocimientos adquiridos por los maestros se traduzcan en mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de las instituciones beneficiadas”, dijo Ronald Reyes, asistente a la supervisión de AlDesarrollo.

Durante el cierre del proyecto, también habló la secretaria de Educación del Quindío, Ángela Marín, quién destacó la formación pedagógica y las herramientas metodológicas entregadas a los docentes para fortalecer sus procesos de enseñanza.

De acuerdo con la información de la iniciativa, se espera que los conocimientos adquiridos contribuyan a mejorar las oportunidades de aprendizaje del inglés para los estudiantes de las instituciones beneficiadas.