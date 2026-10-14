La gobernación pide que le cedan la operación del hospital de Puerto Berrío

Puerto Berrío- Antioquia

Ante la actual situación del hospital local de Puerto Berrío en el Magdalena Medio, la gobernación de Antioquia le hizo una propuesta a la alcaldía para que sea el ente departamental el que lo maneje. La intención es que la población se vea más afectada y pueda acceder a los servicios médicos de manera oportuna.

La Secretaría de Salud departamental manifestó que desde que se cambió al operador, la entidad ha evidenciado varias irregularidades en el hospital local que habían sido denunciadas por la veeduría de Puerto Berrío y la Supersalud, que ponen en riesgo la prestación del servicio a los pacientes.

“El Hospital de Puerto Berrío viene siendo operado por un operador privado contratado por la alcaldía. Nosotros sugerimos, ofrecemos además desde la gobernación de Antioquia que sea considerada la opción de uno de nuestros hospitales departamentales para garantizar la operación de este hospital de manera permanente. Estamos muy preocupados por la atención de las personas que habitan el municipio de Puerto Rico y todo el Magdalena Medio. La idea es poder trabajar en equipo y poder garantizar una atención oportuna y de calidad”, manifestó la secretaria Alma Solano Sánchez.

Agrega que citaron al alcalde para que en esta misma semana se tome la decisión ante la solicitud de la gobernación y se analicen estrategias de mejoramiento del servicio.

Recordó que la semana anterior se encontraron deficiencias en la infraestructura, problemas en las áreas de urgencias y servicios quirúrgicos, hospitalización y falta de medicamentos. Sumado a la falta de personal y demoras en el pago del personal médico.