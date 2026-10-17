En Medellín, los profesores están sin servicios de salud y tampoco son atendidos en urgencias

Medellín

La Asociación Sindical de Educadores de Medellín (ASDEM) y la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) alertaron sobre la suspensión de los servicios de salud para los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG. Aseguran desde los sindicatos que solo están atendiendo situaciones que pongan en riesgo la vida de los docentes. Además, las citas médicas, cirugías y otras atenciones como oncología no se están prestando.

La situación ha surgido porque, según las dos asociaciones, el FOMAG no ha pagado a las entidades prestadoras de salud, además porque no hay una contratación con la red prestadora vigente clara, estable y efectiva. Ante esto, los prestadores de servicio han tomado la decisión de no atender a los docentes, sus familias y pensionados; incluso ni la atención de urgencias los estaría atendiendo de manera constante. Por lo menos esa es la respuesta que les han dado en la clínica El Rosario y el Hospital Alma Mater, entre otras.

ASDEM en un comunicado recalcó: “Esta situación no es aislada. Hoy los maestros y sus familias vuelven a enfrentar barreras de acceso e inoportunidad en la atención de los servicios de salud; la incertidumbre de no saber dónde ni cuándo serán atendidos. Hay citas canceladas, tratamientos interrumpidos, entrega parcial de medicamentos, remisiones incumplidas y no hay un prestador que nos atienda las urgencias”.

Desde ASDEM, han manifestado que la Clínica Las Américas venía atendiendo a los pacientes oncológicos y que desde el pasado viernes les han cancelado las citas que tenían para la próxima semana. Según la asociación sindical, el magisterio tiene unos 4 mil pacientes con cáncer en todas las etapas, lo que agrava la situación. Todo esto sumado a la demora en la entrega de medicamentos de alto costo y sin mencionar los regulares.

Ante todo lo expuesto, las entidades ASDEM y ADIDA exigen al gobierno nacional una solución urgente a la actual problemática que afecta a los docentes, pensionados y sus familias.

“ASDEM se declara en alerta máxima porque es un atentado contra la vida, la integridad y la dignidad humana, por ello exigimos una atención en salud digna, oportuna y de calidad, de lo contrario convocaremos a un paro indefinido de maestros”, recalca.