La comunidad de La Unión marchó para exigir justicia para la adulta mayor abusada sexualmente

La Unión - Antioquia

Recodemos que el pasado mes de septiembre una adulta mayor de 83 años fue abusada sexualmente por un hombre en esa población del Oriente de Antioquia. La semana pasada se informó la captura del presunto responsable en la población de Santa Rosa de Osos, pero pocos días después fue dejado en libertad, al aparecer por falta de pruebas. Esta situación generó rechazo general en el departamento.

Por esta razón, la comunidad del municipio de La Unión, donde ocurrieron los hechos, realizó una marcha para rechazar la libertad del presunto implicado y exigir justicia para la víctima, una adulta mayor.

“Que, como mujeres, nos sentimos vulneradas, porque para nosotras es injusto que un juez haya dado un veredicto por falta de pruebas. Para nosotros fue algo que no encontramos una explicación acerca de esto. Por todos los casos que hay en el municipio, que muchas mujeres no se atreven a abrir la boca, tienen miedo”.

Aprovechó para manifestarles a esas mujeres violentadas que no están solas y las instó a perder el miedo y denunciar las agresiones psicológicas, físicas y sexuales.