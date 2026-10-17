Un menor falleció por un brote de tosferina identificado en una comunidad indígena de Necoclí

Necoclí- Antioquia

Las secretarías de salud de Antioquia y del municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño alertaron sobre un brote de tosferina en una comunidad indígena que tiene en riesgo a varios menores con la enfermedad respiratoria. Uno ya falleció.

Según Yarbis Urango Secretaría de Salud Necoclí, la entidad llegó hasta la comunidad Guanadule donde han tomado varias muestras y se confirma que cuatro menores tienen tosferina y temen que se pueda propagar este brote entre los infantes, que son los más vulnerables.

“Incluido un fallecimiento de uno de los menores. Desde la Secretaría de Salud del municipio de Necoclí y demás entidades competentes, adelantamos todas las acciones necesarias para contener la propagación de la tosferina en nuestro territorio”.

Dionisia Yusti Rivas, directora de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud de Antioquia, informó que están acompañando a las autoridades locales en la atención de este brote de tosferina; sin embargo, advierte que el ingreso a la comunidad indígena ha sido complicado por la cultura; el equipo de salud solo ha ingresado una vez y esto podría agudizar la problemática e impedir la vacunación en el resguardo.

“La vacunación es muy importante, especialmente en los menores de edad, porque la vacuna es la garantía de que, efectivamente, los niños no se enfermen y, por supuesto, esa enfermedad no vaya a terminar en gravedad y, probablemente, una muerte, porque son los niños los más afectados”.

Las diferentes autoridades se reunieron para analizar la situación y tomar medidas que permitan una intervención urgente a este brote de tosferina en Necoclí.