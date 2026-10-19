Barranquilla abre cursos nocturnos de tecnología para quienes trabajan durante el día
Desde el 21 de octubre, los CATIN ofrecerán cursos nocturnos de tecnología e innovación, comenzando con una formación en Power BI para quienes trabajan o tienen otras ocupaciones durante el día.
La Alcaldía de Barranquilla pondrá en marcha los CATIN Nocturnos, una prueba piloto que comenzará el miércoles 21 de octubre con un curso de Power BI, dirigido a personas que buscan capacitarse en herramientas digitales sin descuidar sus responsabilidades laborales o personales.
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La iniciativa amplía los horarios de los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN), con el propósito de facilitar el acceso a la formación tecnológica y brindar nuevas oportunidades de aprendizaje a quienes no pueden asistir a clases durante el día.
El primer curso estará enfocado en Power BI, una herramienta de Microsoft que permite recopilar, organizar y analizar datos de distintas fuentes para convertirlos en gráficos, paneles e informes que facilitan la interpretación de la información y la toma de decisiones.
Formación digital en horarios flexibles
Además de las clases, los participantes podrán acceder a actividades interactivas relacionadas con las nuevas tendencias digitales, como la inteligencia artificial (IA), la cultura digital y las experiencias inmersivas. La propuesta busca promover el aprendizaje práctico y mostrar cómo la tecnología puede aplicarse tanto en la vida cotidiana como en el ámbito profesional.
“Queremos que los barranquilleros encuentren en la tecnología una oportunidad para crecer, aprender y abrir nuevas puertas”, afirmó Natali Escorcia, gerente de las TIC, quien destacó que los nuevos horarios buscan acercar la formación en tecnología e innovación a quienes trabajan durante el día.
La estrategia hace parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo de Barranquilla a Otro Nivel y busca ampliar las oportunidades de formación digital en la ciudad.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....