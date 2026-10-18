Comisión de seguimiento vigilará inversión de $3,25 billones en obras del Canal del Dique

Obras de protección en el muro de contención del Canal de Dique, sur del Atlántico.( Cortesía: Comunicaciones gobernacion )

Una inversión de $3,25 billones para la recuperación del Canal del Dique y la creación de una comisión de seguimiento marcan una nueva etapa en este proyecto estratégico para la región Caribe. La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara por el Atlántico, Estefanel Gutiérrez, busca vigilar los avances de las obras, el cumplimiento de los cronogramas y los compromisos adquiridos por las entidades responsables.

El proyecto contempla la intervención de 115,5 kilómetros del corredor fluvial y una inversión social de $340.000 millones. Se estima que beneficiará a cerca de 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre, con impactos en la recuperación ambiental y la reducción de riesgos de inundaciones.

Una comisión para vigilar los compromisos

La comisión, impulsada junto con la representante María Camila Salas, contará con la participación de entidades nacionales, departamentales y locales, organizaciones sociales y comunidades. Su propósito será verificar que los recursos y compromisos se traduzcan en resultados concretos para los territorios beneficiados.

“Para nosotros es fundamental que la obra se haga de cara a las comunidades, escuchando cuáles son sus intenciones y que al final se entregue un buen producto para nuestro territorio”, señaló Gutiérrez.

Obras se retomarían en 2027

Uno de los principales retos para avanzar en el proyecto es destrabar los procesos de consulta previa que han frenado su ejecución. Según lo anunciado, las obras podrían reactivarse a principios de 2027, aunque todavía no hay una fecha definida para su entrega final.

Gutiérrez destacó que la recuperación del Canal del Dique no es únicamente una intervención de infraestructura, sino una apuesta ambiental y social para el Caribe.

“Eso no es una obra para el Atlántico, ni para Bolívar. Es una obra para el Caribe, es la obra de infraestructura más importante del Caribe”, afirmó.