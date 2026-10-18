Insólito error arbitral en el juego Millonarios vs. Jaguares: fuertes críticas al juez Luis Matorel

El regreso del fútbol a El Campín dejó la victoria categórica de Millonarios por 4-1 sobre Jaguares de Córdoba. Este triunfo fue crucial para el Embajador, pues llegó a 25 puntos y quedó más cerca de la clasificación, mientras que para los de Monteria termina siendo lapidario en su intención de mantener la categoría.

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No obstante, hubo críticas hacia el arbitraje del encuentro, especialmente al juez central, Luis Matorel, de Bolívar, pues en una publicación que se reveló durante el partido, se puede apreciar un error insólito: la presencia de 12 jugadores de Jaguares en el campo por un instante del partido.

El encargado de realizar la denuncia en su cuenta de X fue el periodista Alejandro Gamboa, quien capturó el momento en una imagen panorámica en la que se aprecia la irregularidad, pues por televisión muy pocos pudieron percatarse de la situación.

“Hoy, por un momento, Jaguares jugó con 12 futbolistas. Eso resume el nivel de Matorel y su equipo arbitral esta noche en El Campín”, fue el mensaje con el que el periodista acompañó la imagen.

En la imagen publicada, se puede ver a miembros del banquillo de Millonarios dirigirse en masa hacia el árbitro asistente a aparentemente reprochar la situación. En televisión sí se alcanzó a ver el momento en el que el juez central, Luis Matorel, cuenta a los futbolistas de Jaguares y luego se reanuda el partido.

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Esto generó aún más críticas hacia el árbitro del colegio de Bolívar por parte de los aficionados, que cuestionaron algunas decisiones del juez dentro del campo. No obstante, cuando se le preguntó a Mackalister Silva por la actuación, prefirió ser cauto en su respuesta.

“Ya devolvernos o quedarnos en una cosa u otra, pues realmente ahorita no marca una diferencia o no tiene una una razón contundente. Creo que todos vimos el partido y cada quien puede sacar sus conclusiones. Ellos también se evalúan, ellos también tienen gente que los evalúan. Entonces, creo que al final todos estamos buscando es la mejoría del fútbol colombiano”, dijo el capitán del equipo azul.