Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 oct 2026 Actualizado 19:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Defensoría pide garantías para la participación política tras atentado a exalcalde de Jamundí

El ente humanitario advirtió que el control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ complica la situación de orden público en la zona

Defensora del Pueblo, Iris Marín | Foto: Colprensa

Defensora del Pueblo, Iris Marín | Foto: Colprensa / LINA GASCA

Defensora del Pueblo, Iris Marín | Foto: Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google

La Defensoría del Pueblo condenó el atentado que sufrió en las últimas horas el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en el que fue asesinado su escolta Felipe López.

El ente humanitario pidió a la Fiscalía que esclarezca rápidamente las causas y los responsables del ataque sicarial y recordó que este no es el primer atentado que sufre el entorno del exalcalde, tras distintos ataques que han sufrido personas de su misma línea política.

La Defensoría asimismo alertó por la situación de orden público en Jamundí, debido a la presencia y control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Ante toda esta situación y luego de recordar que recientemente se expidió la Alerta Temprana 023 de 2026 para esa zona del país, la Defensoría del Pueblo solicitó a la UNP mantener y reforzar las medidas de protección. Lo anterior, con miras a garantizar la vida e integridad del exalcalde Andrés Felipe Ramírez.

Rafael Alberto Aristizábal

Rafael Alberto Aristizábal

Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado