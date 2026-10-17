Defensoría pide garantías para la participación política tras atentado a exalcalde de Jamundí

La Defensoría del Pueblo condenó el atentado que sufrió en las últimas horas el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en el que fue asesinado su escolta Felipe López.

El ente humanitario pidió a la Fiscalía que esclarezca rápidamente las causas y los responsables del ataque sicarial y recordó que este no es el primer atentado que sufre el entorno del exalcalde, tras distintos ataques que han sufrido personas de su misma línea política.

La Defensoría asimismo alertó por la situación de orden público en Jamundí, debido a la presencia y control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Ante toda esta situación y luego de recordar que recientemente se expidió la Alerta Temprana 023 de 2026 para esa zona del país, la Defensoría del Pueblo solicitó a la UNP mantener y reforzar las medidas de protección. Lo anterior, con miras a garantizar la vida e integridad del exalcalde Andrés Felipe Ramírez.