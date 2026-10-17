Exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez fue víctima de ataque sicarial: Escolta pierde la vida

Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, fue víctima de un atentado sicarial en esta región del país, según la información preliminar conocida sobre el caso.

El hecho fue confirmado por el senador Duvalier Sánchez en sus redes sociales. Aparte del exalcalde, se encontraba el líder de la Política de la Felicidad en el Valle.

En el ataque, el escolta del exmandatario municipal recibió tres impactos con arma de fuego y perdió la vida.

El senador anunció su movilización hacia el municipio de Jamundí con el objetivo de verificar la situación y solicitar la intervención de las instituciones del Estado.

Tras el hecho, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó a la Fiscalía y a la SIJIN de la Policía conformar un equipo especializado de alto nivel para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Además, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores del atentado.

El hecho generó rechazó por parte de figuras políticas como la senadora del Partido Verde, Carolina Espitia, quien condenó el ataque dirigido contra la integridad de Ramírez, sus familiares y el equipo encargado de su protección.

Asimismo, la congresista manifestó un mensaje de solidaridad dirigido a los familiares del escolta que falleció durante el cumplimiento de sus labores de protección al exalcalde

La congresista hizo un llamado a las autoridades judiciales y administrativas para que se adelante la investigación de manera rápida y se otorguen las garantías institucionales de seguridad a los líderes en el territorio nacional.

Por su parte, la Alcaldía de Jamundí expresó sus condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de trabajo de Felipe López.

Por su parte, el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya, expresó su solidaridad con el exmandatario de Jamundí y dirigente del Valle del Cauca. Además, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el incremento y refuerzo de los esquemas de seguridad para la preservación de la vida de Ramírez.