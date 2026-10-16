Gases de Occidente recibe reconocimiento como Empresa Inclusiva de personas con discapacidad

Viviana Martan, jefe de comunicaciones de GdO, junto a Jovana Gómez, líder de gestión humana y Gloria Liliana Ceballos, jefe de sostenibilidad, recibieron el reconocimiento.

La Cámara de la Diversidad y la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del Programa de Discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social, otorgaron a Gases de Occidente (GdO) el reconocimiento como Empresa Inclusiva de la Región.

Este reconocimiento destaca la gestión sostenida de la compañía para generar oportunidades laborales equitativas y eliminar barreras que dificultan la vinculación de personas con discapacidad al mercado laboral.

Desde 2023, GdO consolida su estrategia de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), estructurada en dos pilares: Empleabilidad y Cultura Inclusiva.

La estrategia se integra en todos los niveles de la organización y contempla cinco dimensiones transversales de diversidad:

1.Discapacidad: La organización cuenta actualmente con siete colaboradores con discapacidad física, cognitiva, visual o auditiva, que desempeñan funciones en Operaciones, Experiencia del Cliente, Comercial, FNB y áreas administrativas. Con esta vinculación, GdO alcanza un cumplimiento del 117 % de la meta establecida para 2026.

2.Equidad de género: Las mujeres representan el 41,87 % del talento contratado directamente y ocupan el 25 % de los cargos directivos de la empresa.

3.Inclusión socioeconómica: El 52,32 % de los colaboradores de la empresa proviene de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

4.Diversidad étnica y cultural: El 9,63 % de la planta laboral pertenece a comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, zambos e indígenas.

5.Inclusión intergeneracional y diversidad sexual: Las personas menores de 27 años representan el 6,67 % de la compañía. Además, GdO promueve activamente la diversidad sexual y trabaja para garantizar un entorno seguro.

Reconocimientos

Con el propósito de consolidar una cultura inclusiva, Gases de Occidente (GdO) recibió de la Cámara de la Diversidad el sello Friendly Biz (2023-2026), que reconoce a las empresas comprometidas con la promoción de espacios libres de discriminación para el talento humano, los clientes y los proveedores diversos. Asimismo, cuenta con el Sello Plata Equipares, otorgado por el Ministerio del Trabajo.

Estos reconocimientos reafirman el compromiso de GdO con la diversidad, la equidad y la inclusión, y su propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, con igualdad de oportunidades en todas las regiones donde opera.