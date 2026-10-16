Alerta Temprana para Jamundí y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes

La Defensoría del Pueblo identificó 689 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. En 2024, 439 en 2025 y 130 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026.

Según esta alerta, el impacto humanitario recae de forma desproporcionada sobre la población pluriétnica, en la que se encuentran 15 consejos comunitarios afrodescendientes y tres autoridades del Pueblo Indígena Nasa.

Asimismo, se alerta sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, quienes son captados mediante la manipulación emocional y a través de redes sociales.

El escenario de riesgo principal está determinado por el dominio y control hegemónico que ejerce el autodenominado y disidente Frente Jaime Martínez (adscrito al Bloque Occidental) Comandante Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante cambio en la estrategia militar del Frente Jaime Martínez, el cual se ha consolidado como pionero —junto al autodenominado y disidente Frente Carlos Patiño— en el uso de drones con cargas de explosivos tipo granada, para perpetrar ataques contra la fuerza pública.