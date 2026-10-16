Alerta Temprana para Jamundí y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes
Defensoría del Pueblo formulan 36 recomendaciones a entidades para proteger a la población con acciones de respuesta conjunta rápidas y efectivas.
Según esta alerta, el impacto humanitario recae de forma desproporcionada sobre la población pluriétnica, en la que se encuentran 15 consejos comunitarios afrodescendientes y tres autoridades del Pueblo Indígena Nasa.
Asimismo, se alerta sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, quienes son captados mediante la manipulación emocional y a través de redes sociales.
El escenario de riesgo principal está determinado por el dominio y control hegemónico que ejerce el autodenominado y disidente Frente Jaime Martínez (adscrito al Bloque Occidental) Comandante Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante cambio en la estrategia militar del Frente Jaime Martínez, el cual se ha consolidado como pionero —junto al autodenominado y disidente Frente Carlos Patiño— en el uso de drones con cargas de explosivos tipo granada, para perpetrar ataques contra la fuerza pública.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...