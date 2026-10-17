🔴 EN VIVO Bayern Múnich vs RB Leipzig con Luis Díaz titular: Siga el minuto a minuto del partido

Los dirigidos por Vincent Kompany buscan reencontrarse con la victoria tras dos empates al hilo.

Bayern Múnich afrontará este sábado 17 de octubre un exigente compromiso frente al RB Leipzig, por la sexta jornada de la Bundesliga. El conjunto dirigido por Vincent Kompany jugará en el Allianz Arena a la 11:30 AM, hora colombiana, con la necesidad de recuperar la victoria después de igualar sus dos últimos encuentros, uno en el campeonato alemán y otro en la Champions League.

El extremo colombiano Luis Díaz es una vez más titular en el equipo Bávaro. Lucho viene de marcar en el empate 3-3 ante el Viking, por la Liga de Campeones.

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Bayern quiere reaccionar ante su afición

El equipo muniqués viene de empatar 2-2 frente al Augsburgo en la Bundesliga y 3-3 contra el Viking Stavanger en la Champions League. Aunque ha mostrado capacidad para generar ocasiones, las dificultades defensivas y los goles recibidos en los primeros minutos le han impedido cerrar ambos partidos con una victoria.

Leipzig quiere seguir de en racha

El plantel dirigido por Martín Demichelis, llega después de conseguir dos victorias consecutivas: goleó 6-0 al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga y venció 1-0 al PSV Eindhoven en la Champions League.

Sin embargo, el equipo alemán ha tenido problemas cuando juega como visitante durante esta temporada. Su desafío será mantener el rendimiento mostrado en casa y conseguir un resultado positivo en uno de los rivales mas desafiantes.

Viva aquí el minuto a minuto de Bayern Múnich Vs RB Leipzig: