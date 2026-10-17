Código de Tránsito cambiará: Gobierno convoca a colombianos para construir reforma tras 20 años

¿Desde qué hora es obligatorio el chaleco reflectivo en Bogotá? Hay multa por no portarlo. Getty Images/Tránsito Ibagué

El Código Nacional de Tránsito lleva 20 años vigente en el país y por eso el Gobierno busca transformarlo. Para ello, convocó a los colombianos a participar en ese proceso para construir una nueva legislación y llevar esa iniciativa al Congreso.

Con esto, buscan avanzar hacia una legislación más justa, moderna y coherente con las realidades económicas y sociales del país, en la que el respeto por la vida y los derechos de los ciudadanos orienten las decisiones del Estado.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que la transformación parte de una convicción fundamental: “las normas deben proteger la vida y ser justas con el bolsillo de los colombianos, al tiempo que se hace con la participación de todos”.

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“No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos”, explicó la ministra.

Entre las normas que podrían cambiar serían de comportamiento y circulación, las condiciones técnicas de los vehículos, los conductores y sistemas de registro, el régimen sancionatorio, la institucionalidad de tránsito y los trámites que deben realizar los ciudadanos.

Convocatoria regional

Se adelantarán cuatro encuentros regionales:

• Bogotá: 19 de octubre de 2026, Universidad de los Andes.

• Barranquilla: 22 de octubre de 2026, Universidad del Norte.

• Cali: 26 de octubre de 2026, Pontificia Universidad Javeriana.

• Medellín: 3 de noviembre de 2026, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.

“Estos espacios permitirán conocer de primera mano las experiencias de transportadores, motociclistas, conductores particulares, peatones, ciclistas y demás actores de la movilidad, con el propósito de incorporar sus aportes al proceso de formulación de la reforma”, explicó la cartera.

¿Cómo participar?

El Ministerio de Transporte habilitó la plataforma digital https://codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co/ a través de la cual los interesados podrán presentar sus propuestas e inscribirse en los encuentros regionales.