Tenjo es reconocido como el Municipio Americano del Deporte 2027

Tenjo fue elegido Municipio Americano del Deporte 2027, un reconocimiento internacional que destaca el compromiso del municipio con el deporte y la actividad física como herramientas de transformación social.

Este logro es resultado del trabajo articulado de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Iván David Nemocón Espinosa, y del Instituto de Recreación y Deportes de Tenjo (INDERTEN), bajo la dirección de Luis Hernán Velandia Bernal, entidad que impulsó y lideró el proceso de postulación.

Como parte de la evaluación, los jueces de ACES América visitaron el municipio para conocer sus avances, resultados y estrategias en materia de formación deportiva, infraestructura, inclusión y participación comunitaria.

Durante las jornadas, INDERTEN presentó la gestión institucional y el trabajo que desarrolla para fortalecer las escuelas de formación, ampliar las oportunidades de acceso al deporte y promover el bienestar de los habitantes.

La visita también permitió mostrar la riqueza ambiental de Tenjo mediante un recorrido por el Camino Muisca, guiado por el Instituto de Cultura y Turismo, así como conocer escenarios deportivos como el Complejo Deportivo, el Polideportivo Municipal y los avances de la remodelación del Coliseo Santiago Apóstol, espacios que reflejan la apuesta del municipio por seguir fortaleciendo el deporte y la calidad de vida de la comunidad.

Este reconocimiento representa un respaldo al trabajo liderado por INDERTEN y a la visión de la Administración Municipal de consolidar el deporte como eje de desarrollo social.

Asimismo, abre nuevas oportunidades para proyectar las buenas prácticas del municipio y continuar generando espacios de formación, integración e inclusión.