Asesinan a lideresa social en Soacha: ofrecen recompensa de $50 millones

Hacía las 5:30 de la tarde de este viernes 16 de octubre, fue asesinada en vía pública, Lucero Ramírez Molina, reconocida lideresa social del barrio Villa Sandra en la comuna 4 de Soacha, mismo lugar donde sicarios le arrebataron la vida.

Desde la alcaldía municipal de Soacha rechazaron los hechos y anunciaron una millonaria recompensa para poder dar con los responsables de este homicidio.

“He ordenado a las autoridades adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con los responsables. Ofrecemos una recompensa de $50 millones por información que permita identificarlos y llevarlos ante la justicia”, aseguró Julián Sánchez, alcalde de Soacha.

La mujer venía siendo amenazada e intimidada por bandas del sector, según el testimonio de la comunidad, días antes del crimen le habrían incendiado un predio que estaba a su nombre, situación que ya está siendo verificada por las autoridades como hipótesis del ataque.

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Desde la alcaldía solicitaron a la Policía Metropolitana de Soacha a iniciar una línea de investigación para establecer las acciones que llevaron a este hecho, que hoy enluta a toda la comunidad de Soacha: “Con profundo dolor, expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y la comunidad que hoy lamenta la pérdida de una lideresa social de nuestra ciudad”, escribió Julián Sánchez en su cuenta de X.