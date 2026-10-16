Empresarios, gremios y congresistas construirán la agenda estratégica de Antioquia para 2026-2030

Medellín, Antioquia

Representantes del sector empresarial, gremios y congresistas antioqueños se reunirán en Medellín para construir una agenda estratégica con las principales necesidades de Antioquia para el periodo 2026-2030. La iniciativa busca fortalecer el diálogo entre el sector privado y la bancada del departamento en el Congreso de la República, así como establecer mecanismos para hacer seguimiento a proyectos prioritarios para la región.

La convocatoria es liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama y Proantioquia, en alianza con otras instituciones regionales, como parte de la iniciativa Congreso y Región en Acción. En el encuentro participarán congresistas antioqueños, integrantes de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y representantes de los sectores empresarial y gremial.

El propósito es presentar los principales retos estructurales del departamento, identificar necesidades y establecer un diálogo permanente que permita impulsar propuestas de impacto regional durante el próximo periodo legislativo.

Estos son los temas prioritarios para Antioquia

La agenda de trabajo contempla siete áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del departamento:

Infraestructura estratégica y conectividad regional.

Salud y bienestar.

Educación.

Energía y sostenibilidad ambiental.

Hábitat y vivienda.

Seguridad alimentaria.

Obras por impuestos.

Los asuntos están desarrollados en un documento que servirá como insumo para la acción legislativa y para orientar las conversaciones entre los representantes políticos y los sectores económicos de Antioquia.

La iniciativa busca que las necesidades identificadas no se queden únicamente en el diagnóstico, sino que puedan traducirse en propuestas, proyectos y acciones a las que se les haga seguimiento durante el periodo 2026-2030.

El peso económico de Antioquia en Colombia

La construcción de esta agenda se plantea en un contexto en el que Antioquia tiene un papel relevante en la economía nacional. Según los datos incluidos en la convocatoria, el departamento genera cerca del 15 % del producto interno bruto (PIB) de Colombia y tiene una participación destacada en los sectores de industria, comercio y servicios.

Además, Antioquia desempeña un papel estratégico en la seguridad energética del país, con una participación cercana al 40 % de la generación de energía eléctrica, de acuerdo con la información entregada por los organizadores.

Estos indicadores hacen parte de los argumentos para promover una mayor articulación entre la bancada antioqueña en el Congreso, las instituciones regionales y el sector productivo, especialmente en asuntos que requieren decisiones legislativas, inversión y coordinación entre diferentes niveles del Estado.

¿Dónde será el encuentro?

La reunión se realizará en el Centro Empresarial El Poblado, ubicado en la carrera 43A #16 sur-245, en Medellín. La atención a medios de comunicación está prevista para las 7:30 de la mañana.

Con Congreso y Región en Acción, las entidades promotoras buscan consolidar un espacio de interlocución permanente con los congresistas antioqueños y sus equipos de trabajo, con el propósito de impulsar una agenda común que responda a las necesidades de desarrollo del departamento durante el periodo legislativo 2026-2030.